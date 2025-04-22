Экс-советник президента РФ Клименко оценил возможность замены чиновников на ИИ

По его словам, если бы чиновники понимали, чем все это завершится – раскрытием главной бюрократической тайны: где находится документ, то было бы то же самое, что во Франции с такси.

Ранее сообщалось, что россиянка выиграла 36 млн руб., воспользовавшись ИИ.