Экс-советник президента РФ Клименко оценил возможность замены чиновников на ИИ

Экс-советник президента РФ Клименко оценил возможность замены чиновников на ИИ

Политика

Фото: [ru.freepik.com]

Бывший советник главы государства Герман Клименко оценил вероятность замены чиновников искусственным интеллектом. Об этом сообщает радио Sputnik.

По его словам, если бы чиновники понимали, чем все это завершится – раскрытием главной бюрократической тайны: где находится документ, то было бы то же самое, что во Франции с такси.

Ранее сообщалось, что россиянка выиграла 36 млн руб., воспользовавшись ИИ.

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