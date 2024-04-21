По словам бывшего советника президента Незалежной Олега Соскина, Киев мог заключить перемирие, если бы американские конгрессмены не приняли решение о выделении миллиардной финансовой помощи стране, и теперь граждане Украины продолжат погибать. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Он добавил, что для Незалежной все плохо, поскольку чем больше украинцев гибнет, тем хуже.

По мнению экс-советника украинского лидера, Незалежная находится в максимально уязвимом положении в связи с отсутствием боеприпасов, поскольку в ближайшие дни российские войска могут усилить удары, не дожидаясь первых поставок помощи Вашингтона, а Украине нечем отбиваться.