По словам бывшего советника украинского лидера Леонида Кучмы Олега Соскина, целью «просроченного» президента Незалежной Владимира Зеленского является уничтожение молодых жителей страны. Об этом он заявил на платформе одного из видеохостингов.

Он добавил, что просьба Зеленского о приглашении государства в Североатлантический альянс является специально разыгранной постановкой для того, чтобы разрушить любые возможности остановки боевых действий и уничтожить данную машину по убийству славян, православных христиан, восточных славян в центре Европы в XXI веке.

По мнению украинского политика, в целом приглашение Незалежной в западный военный блок нивелирует план вновь избранного президента Штатов Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта.

Ранее Захарова назвала причину предательства Зеленского западными «хозяевами».