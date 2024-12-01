По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, западные «хозяева» украинского лидера стали предателями ему, поскольку их целью являлось нанесение ущерба РФ, а вовсе не помощь Незалежной. Об этом она заявила в своем аккаунте в одной из соцсетей.

Напомним, что сегодня помощник американского лидера Джейк Салливан сообщил о том, что Киев должен самостоятельно принимать решение об отказе от территорий для урегулирования украинского конфликта.

Захарова добавила, что изначально Украине была поставлена задача о мобилизации детей Штатам на умиление, а когда уже никого не осталось в живых, стоит начать уже думать об уступках территории. Таким образом, Владимира Зеленского его западные кураторы просто предали, поскольку они всегда были и остаются предателями. И главная проблема была в том, что жителям Незалежной внушили, что помощь их стране и нанесение ущерба России – это одно и то же.

Ранее экс-замгенсекретаря НАТО Геттемюллер назвала «возможные уступки России» Трампу.