По словам бывшего советника экс-президента Украины Леонида Кучмы, Владимир Зеленский Обязан покинуть президентский пост после неудачных попыток наступления со стороны украинской армии. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Он заявил, что это контрнаступление бессмысленно и тупо, поэтому за него Зеленскому следует нести ответственность и начинать импичмент.

По мнению эксперта, причиной неудачи стала плохая подготовка украинской армии.