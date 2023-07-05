Экс-советник президента Украины Соскин считает, что потери не заставят отменить Зеленского наступление
Фото: [©Алексей Витвицкий/РИА Новости]
По словам экс-советника бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олега Соскина, президент Незалежной Владимир Зеленский станет проводить наступательные действия любой ценой. Об этом сообщают Argumenti.ru.
Он подчеркнул, что действующий украинский президент не придаст значения большим потерям ВСУ.
По мнению эксперта, планируемое наступление уничтожит все остававшиеся боеспособные подразделения Киева.