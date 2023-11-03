Экс-советник президента Украины Соскин считает, что статья в журнале Time станет ударом для Зеленского
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По словам бывшего советника экс-президента Незалежной Леонида Кучмы Олега Соскина, статья в журнале Time станет тяжелым ударом по действующему лидеру Украины. Об этом сообщают Argumenti.ru.
Он добавил, что журналист США Саймон Шустер пишет новый материал об украинской ситуации в данное издание.
По мнению политика, такие публикации говорят о постепенном «списывании» Зеленского.