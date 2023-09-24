Экс-советник президента Украины Соскин считает провалом поездки Зеленского на Запад
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По словам бывшего советника экс-украинского лидера являются провальными. Об этом сообщают «Известия».
Он добавил, что в настоящее время западные страны сомневаются в нужности передачи Киеву вооружения.
По мнению Соскина, Зеленскому дали пустые обещания, а поддержка оказывается на деле незначительной.
Он отметил, что на фоне зарубежных визитов действующего главы Незалежной ухудшаются и взаимоотношения Варшавы и Киева.