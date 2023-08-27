Экс-советник президента Украины Соскин спрогнозировал гражданскую войну в стране

По словам экс-советника бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олега Соскина, власть действующего президента Незалежной Владимира Зеленского ведет к началу гражданской войны в стране. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на видеохостинг.

Он отметил, что обещанного контрнаступления нет, все встало на месте, поэтому пришла пора привлечения к ответственности за это.

По мнению политика, внутри Украины ситуация также обострилась, а власть президента неуклонно становится преступной, мятежом.