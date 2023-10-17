Экс-советник Соскин: израильские власти отказались всерьез воспринимать Зеленского
Фото: [© Стрингер/РИА Новости]
В Израиле украинского лидера считают клоуном и выскочкой, а поэтому не воспринимают его как серьезную и значимую фигуру.
Бывший советник экс-президента Леонида Кучмы рассказал о попытке Владимира Зеленского посетить Израиль на фоне начавшегося конфликта и сообщил, почему эта поездка не состоялась. Он заявил, что правительство Нетаньяху отказало президенту Украины в визите, а администрация США согласилась с этим шагом.
«В Израиле его не считают серьезной фигурой. Они его просто не воспринимают. Они считают, что он артист, выскочка», - указал Олег Соскин.
Его слова привели РИА Новости. В Зеленском не видят переговорщика, который поможет как-то уладить текущий конфликт. Он бесполезен для Израиля в данной ситуации.