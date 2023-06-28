Экс-советник украинского президента рассказал, что Зеленский устроил «сафари» на граждан Украины

По утверждению Олега Соскина, сейчас в Киеве и других городах идет самая настоящая охота по отлову мужчин, способных служить в армии.

Бывший советник главы Украины Леонида Кучмы считает, что те попытки призыва в ВСУ, которые сейчас происходят, можно назвать исключительно охотой. Прохожих фактически похищают, заталкивают в приготовленные автобусы и вывозят на сборные пункты.

«Режим Зеленского по сути устроил «сафари» на украинцев», - указал он.

Его слова привели РИА Новости. Соскин назвал причину, по которой правительство прибегло к таким экстренным мерам. Это большие потери в войсках, которые некем восполнять. Для того, чтобы армия совсем не исчезла из-за наступательных действий, новобранцев для нее приходится добывать подобными жесткими способами.