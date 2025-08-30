Экс-спикер Верховной Рады Андрей Парубий убит курьером во Львове

Экс-спикер Верховной Рады Андрей Парубий был застрелен во Львове нападавшим, замаскированным под курьера службы доставки. Об этом сообщил телеграм-канал Baza , ссылаясь на информацию местного журналиста.

Во Львове совершено нападение на бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия. Неизвестный, одетый в форму курьера службы доставки, произвел восемь выстрелов и скрылся на электровелосипеде.

По данным местных СМИ, нападавший использовал пистолет, который после стрельбы поместил в курьерскую сумку. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил гибель Парубия, который был одним из лидеров Евромайдана.

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего и разыскивают предполагаемого исполнителя. Личность стрелявшего и мотивы нападения пока не раскрываются.

