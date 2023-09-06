В Киеве зреет раскол, и некоторые военные уже считают, что боевые действия надо прекращать. Это грозит президенту Украины потерей власти.

На портале infoBRICS вышла статья, автор которой указал на истинные причины смены главы военного ведомства в Киеве. Он считает, что в украинском обществе вызревают мирные настроения. В то же время Зеленский получил занимаемую должность исключительно из-за начавшегося конфликта. Он рискует потерять ее сразу, как только будет объявлено перемирие. Поэтому он немедленно реагирует на любую угрозу его власти.

«Зеленский становится все более параноидальным и предпочитает устранять потенциальные угрозы своей власти», - указал автор статьи Ахмед Адель.

Он предрек, что со временем оппозиция действующей власти будет расти. Через некоторое время Владимир Зеленский попросту не сможет увольнять всех тех, кто в состоянии бросить ему вызов.