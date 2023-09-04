Эксперт Акопян высказался о возможности вступления Армении в НАТО

«Я не думаю, что в краткосрочной и среднесрочной перспективах такие возможности вообще видны, так как для вступления в НАТО выстроилась длинная очередь из стран, в том числе постсоветских, которые уже давно и четко заявляют о своем геополитическом векторе. И не только заявляют, но и делают конкретные шаги, и даже воюют или воевали с Россией во имя НАТО. Другой вопрос, к чему это приведет», – сказал Акопян.

Он подчеркнул, что вступление Армении в Североатлантический альянс является сложным еще и с технической точки зрения. По мнению Акопяна, для интеграции в блок необходимо иметь хорошие отношения с соседними странами, а у Армении есть разногласия как минимум с двумя государствами. Призыв Фелингера он назвал «пропагандистским».

В ответ на заявление Фелингера заместитель министра иностранных дел республики Ваан Костанян. Он сообщил, что никто в НАТО не призывал Ереван интегрироваться в альянс, но Армения готова и дальше сотрудничать с представителями блока.

На данный момент в НАТО входит 31 государство. Последней интегрировавшейся страной стала Финляндия. Она стала членом альянса в апреле 2023 года. Финляндия вместе со Швейцарией подала заявку в альянс, но против Швейцарии выступила Турция, которая обвинили ее в укрытии курдским террористов.