Эксперт Ананьева дала оценку деятельности нового британского министра обороны

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес подал в отставку после четырех лет деятельности. Новым главой Минобороны назначен министр энергетической безопасности и климатической нейтральности Грант Шаппс. Глава Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева дала оценку отставке прежнего и назначению нового главы Минобороны Великобритании. Об этом сообщает радио Sputnik .

По ее словам, у Уоллеса был довольно высокий рейтинг среди британских политиков, а причиной его отказа продолжать деятельность вполне могло быть отсутствие поддержки со стороны Байдена его кандидатуры в генсеки Североатлантического альянса.

Эксперт добавила, что Шаппс также недолго пробудет на посту министра обороны Великобритании.