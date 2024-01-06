Эксперт Асафов назвал наиболее значимые политические события минувшего года
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По словам политолога Александра Асафова, послание Федеральному собранию, Валдайская речь, совмещенная прямая линия и пресс-конференция и прочие выступления президента РФ Владимира Путина стали наиболее значимыми политическими событиями ушедшего года. Об этом сообщает Life.ru.
Он добавил, что ожидаемым событием стало и выдвижение действующего российского лидера на новый срок.
По мнению эксперта, в этот момент многие россияне ощутили определенное облегчение и испытали эмоцию уверенности.