Эксперт Асафов назвал наиболее значимые политические события минувшего года

По словам политолога Александра Асафова, послание Федеральному собранию, Валдайская речь, совмещенная прямая линия и пресс-конференция и прочие выступления президента РФ Владимира Путина стали наиболее значимыми политическими событиями ушедшего года. Об этом сообщает Life.ru .

Он добавил, что ожидаемым событием стало и выдвижение действующего российского лидера на новый срок.

По мнению эксперта, в этот момент многие россияне ощутили определенное облегчение и испытали эмоцию уверенности.