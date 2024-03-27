Эксперт Асафов считает причиной оскорблений Байдена в адрес Путина скорые президентские выборы в США

По словам политолога Александра Асафова, жесткие высказывания действующего президента США в адрес российского лидера связаны с тем, что американский истеблишмент входит в фазу острой борьбы в рамках президентской кампании. Об этом сообщает Life.ru .

Он добавил, что Байдену важно дополнять антироссийскую риторику не только стремлением обелить своих украинских подопечных, а также и продолжать шантажировать американцев страшилками о том, что если Вашингтон не выделит финансовую помощь Незалежной немедленно, то «Путин всех победит».

По мнению эксперта, президент США вновь делает абсурдные признания. Так, он заявил, что не раз ездил на поезде по рухнувшему в Балтиморе автомобильному мосту. Поэтому тут вывод один – Байден вообще не понимает, о чем говорит.

Напомним, что Джо Байден снова допустил оскорбительное высказывание в отношении Владимира Путина, назвав его «мясником» в рамках выступления по поводу перспективы повышения налогов для миллиардеров в Штатах.