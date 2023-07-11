Эксперт Багдасаров прокомментировал взаимоотношения России с Турцией

По словам директора Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семена Багдасарова, турецкое правительство в международных взаимоотношениях руководствуется только выгодой, данную практику следует перенять. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он отметил, что с Анкарой следует вести зеркальную работу.

По мнению эксперта, есть смысл напомнить турецкой стороне о конкурентах в торговых отношениях с Россией. В качестве примера он привел альтернативу турецким фруктам поставку их из Узбекистана или Таджикистана.