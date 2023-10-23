Эксперт Балмасов дал оценку заявлению Пентагона о вероятном участии в конфликте на Ближнем Востоке

Руководитель Пентагона Ллойд Остин заявил, что амеркианская армия готова вести активные действия при условии появления в ближневосточном конфликте новых участников. По словам эксперта Института Ближнего Востока Сергея Балмасова, данное заявление является своего рода успокоительным для Израиля. Об этом сообщают « Известия ».

Он добавил, что это своеобразная война на два фронта, о чем всегда были предупреждены западные государства.

По мнению эксперта, в настоящее время ЦАХАЛ ведет подготовку к проведению наземной операции в секторе Газа, так как пленные являются инструментом, посредством которого ХАМАС может воздействовать на Израиль.