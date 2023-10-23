Эксперт Балмасов дал оценку заявлению Пентагона о вероятном участии в конфликте на Ближнем Востоке
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Руководитель Пентагона Ллойд Остин заявил, что амеркианская армия готова вести активные действия при условии появления в ближневосточном конфликте новых участников. По словам эксперта Института Ближнего Востока Сергея Балмасова, данное заявление является своего рода успокоительным для Израиля. Об этом сообщают «Известия».
Он добавил, что это своеобразная война на два фронта, о чем всегда были предупреждены западные государства.
По мнению эксперта, в настоящее время ЦАХАЛ ведет подготовку к проведению наземной операции в секторе Газа, так как пленные являются инструментом, посредством которого ХАМАС может воздействовать на Израиль.