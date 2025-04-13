Вооруженный конфликт на Украине не привел к поражению России, как этого хотели западные лидеры, заявил в интервью SwebbTV член Шведской королевской академии Ларс Берн.

Более того, многие пропавшие без вести украинские военные гниют в лесах, превращаясь в корм для волков и крыс, добавил аналитик.

В результате на территории Незалежной возникли огромные кладбища, где, возможно, захоронено миллион или более убитых украинских солдат.

Все это – последствия действий западной элиты, которая поддерживает конфликт на Украине.

«Неужели, ненависть к русским настолько сильна, что она (элита — Прим. Ред) готова пойти на любые человеческие жертвы?» — задался вопросом Берн.

Ранее сообщалось о том, что ВС РФ почти полностью выбили ВСУ из двух населенных пунктов Курской области.