ВС РФ почти полностью выбили ВСУ из двух населенных пунктов Курской области

Вооруженные силы России вытесняют украинских солдат из населенных пунктов Гуево и Олешни в Курской области. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на источники в российских силовых ведомствах.

По информации источника агентства, украинское командование прилагает максимальные усилия, чтобы не допустить полной потери контроля над российской территорией. Они стремятся удержать под своим контролем хотя бы часть приграничной зоны.

Ранее сообщалось, что 300 солдат ВСУ окружили в мужском монастыре в Курской области.