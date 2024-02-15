Эксперт Безпалько назвал причины разговоров в Вашингтоне о ядерном оружии в космосе

В эфире одного из американских телеканалов появилась информация о том, что власти США утверждают, что у России якобы могут быть планы «разместить ядерное оружие в космосе» для использования против спутников. Эксперт Богдан Безпалько пояснил, с чем связаны подобные заявления. Об этом сообщает радио Sputnik .

По его словам, ключевой причиной является разгон истерии вокруг Москвы, поскольку в странах Европы она уже не воспринимается.

Эксперт добавил, что нельзя исключать в данном случае и манипуляции в сфере космического пространства.