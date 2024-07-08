Эксперт Безпалько считает, что визит Орбана в Пекин станет поводом для мыслей у западных стран о переговорах

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сегодня прибыл в Китай в рамках продолжения «миссии мира». Ранее он обсудил в Москве с Владимиром Путиным возможные пути украинского кризиса и начала мирных переговоров. Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько дал оценку визиту Орбана в КНР и усилия политика по приближению переговоров. Об этом сообщает радио Sputnik .

По его словам, этот визит сможет приблизить переговоры лишь ненамного, поскольку вес Будапешта в Брюсселе довольно скромный. Также вояж Орбана больше подчеркивает имидж самого лидера и самой Венгрии, чем приближает Москву и Киев к мирным переговорам.

Эксперт добавил, что это свидетельство того, что Венгрия является страной, позволяющей себе проведение самостоятельной политики, а Брюссель не настолько монолитен, как это любят представлять.

По его мнению, демонстративный визит Орбана в Пекин является своего рода тоже весьма демонстративным шагом, который может подвигнуть ряд западные стран задуматься о переговорах с Россией и вариантах компромисса в будущем.