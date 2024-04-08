Эксперт Безпалько считает, что западные страны и хотят продолжать украинский конфликт, и боятся
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Финский лидер Александер Стубб заявил, что считает продолжение боевых действий на Украине единственным методом добиться мира в данном конфликте. По словам члена Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдана Безпалько, это заявление представляет собой ощущение всех представителей элит Запада. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он отметил, что, с одной стороны, продолжать войну весьма затратно, более того, это чревато эскалацией и прямым столкновением с Россией, а с другой стороны, прекращение войны станет поражением Запада.
По мнению эксперта, западные государства неизбежно придут к пониманию, что следует садиться за стол переговоров с Москвой. Однако это произойдет позже, после военного поражения Незалежной и обвала украинского фронта.
Он уточнил, что пока Запад тешит себя иллюзиями, что Москву можно принудить к каким-либо решениям военным путем. При это Запад, хоть и надеется на подобное, однако очень боится, поскольку никто из западных стран не желает вступать в открытую конфронтацию с Москвой.