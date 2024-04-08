Финский лидер Александер Стубб заявил, что считает продолжение боевых действий на Украине единственным методом добиться мира в данном конфликте. По словам члена Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдана Безпалько, это заявление представляет собой ощущение всех представителей элит Запада. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он отметил, что, с одной стороны, продолжать войну весьма затратно, более того, это чревато эскалацией и прямым столкновением с Россией, а с другой стороны, прекращение войны станет поражением Запада.

По мнению эксперта, западные государства неизбежно придут к пониманию, что следует садиться за стол переговоров с Москвой. Однако это произойдет позже, после военного поражения Незалежной и обвала украинского фронта.

Он уточнил, что пока Запад тешит себя иллюзиями, что Москву можно принудить к каким-либо решениям военным путем. При это Запад, хоть и надеется на подобное, однако очень боится, поскольку никто из западных стран не желает вступать в открытую конфронтацию с Москвой.