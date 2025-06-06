Эксперт Богачева пояснила причину публичных разбирательств Трампа и Маска

После недавней громкой ссоры американского лидера Дональда Трампа и американского предпринимателя Илона Маска их перепалка в интернете стала самой обсуждаемой темой. По словам эксперта по деловому протоколу Екатерины Богачевой, истинный смысл указанного события и его вероятные последствия не лежат на поверхности и дело прежде всего заключается в том, что оба оппонента являются не «классическими» представителями политической сферы. Об этом сообщает Life.ru.

Она пояснила, что это не политика, а немного другая история, потому что и один шоумен, и второй нередко используют подобные яркие приемы. В целом же никого из ныне существующих политиков нельзя себе представить в ролях, которые отведены Маску и Трампу.

По мнению эксперта, оба рассчитывали на какое-то иное взаимодействие от появления вот этого департамента эффективности, который возглавил Маск, однако что-то пошло не так, и сейчас президент Штатов и его оппонент в ссоре как-то стараются обозначить свои позиции. Тем не менее они оба создают прецеденты быстрее, чем их юристы и помощники успевают это осмыслить.

Она уточнила, что при этом люди такого уровня ничего не делают просто так потому, что им захотелось. Вероятнее всего, за этим стоят какие-то дальнейшие шаги, и вполне возможно, что это шоу для отвлечения от каких-то более серьезных тем.

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