Стало известно о планах Трампа избавиться от своего электромобиля Tesla

Глава Белого дома приобрел электромобиль Tesla красного цвета в начале 2025 года. Он сделал это для того, чтобы поддержать Илона Маска и его компанию. После того как предприниматель ушел с государственной службы, они обменялись рядом резких высказываний. На фоне этих разногласий журналистам стало известно, что Трамп хочет избавиться от своей недавней покупки.

Ранее сообщалось, что Маск в соцсетях поддержал идею об объявлении импичмента Трампу. Эксперты уже выразили мнение, что такие действия американского предпринимателя ударят по нему самому. В свое время миллиардер поддержал Трампа в качестве кандидата в президенты. За это он получил временную должность государственного служащего. После его ухода с поста тут же произошла ссора между ним и президентом.