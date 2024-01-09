Эксперт Брутер оценил ультиматум Мадуро к Вашингтону по поводу отмены санкций
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Венесуэльский лидер Николас Мадуро потребовал от Вашингтона окончательно отменить все санкции против страны. По словам эксперта Владимира Брутера, ультиматум, выдвинутый Мадуро к Штатам, основан на заинтересованности Вашингтона в поставках нефти из этого государства на мировой рынок. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он отметил, что здесь имеется ввиду принцип взаимоиспользования.
По мнению эксперта, Вашингтон может пойти только на ограниченное ослабление санкций.