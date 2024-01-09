Эксперт Брутер оценил ультиматум Мадуро к Вашингтону по поводу отмены санкций

Венесуэльский лидер Николас Мадуро потребовал от Вашингтона окончательно отменить все санкции против страны. По словам эксперта Владимира Брутера, ультиматум, выдвинутый Мадуро к Штатам, основан на заинтересованности Вашингтона в поставках нефти из этого государства на мировой рынок. Об этом сообщает радио Sputnik.