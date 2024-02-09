Эксперт Брутер рассказал о важном сигнале для США в интервью Путина

Российский президент Владимир Путин попытался донести до американцев идею о том, что им незачем вмешиваться в украинский конфликт. С Россией всегда можно договориться. Так считает Владимир Брутер, сотрудник российского Международного института гуманитарно-политических исследований. Его точку зрения привело РИА Новости .

Брутер напомнил, что Путин прямым текстом заявил Соединенным Штатам, что у них полно собственных проблем. Он не раз упомянул, что РФ готова к диалогу.

«Сигнал был в том, что мы обязательно договоримся, что Россия открыта к договоренностям. Россия с самого начала хотела договариваться, но этого не получилось не по нашей вине», - заявил эксперт.

Он также подчеркнул, что Владимир Путин дал понять – терпение России уже на исходе. Она сделала достаточно жестов доброй воли, которые показывают ее миролюбие. Ни один из них не был принят всерьез Америкой.

Полная версия интервью Путина Такеру Карлсону изначально была доступна только на сайте самого журналиста. Чуть позже видео этой беседы в полном варианте появилось и на сайте Кремля.