Мирный план венгерского премьер-министра Виктора Орбана по урегулированию украинского конфликта лежит на столе у всех лидеров Евросоюза. По словам эксперта Владимира Брутера, от стран Евросоюза не следует ожидать положительной реакции на данный план. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что не вызывает удивления, что никаких конкретных итогов это не может принести, потому что лидеры европейских государств не принимают никаких решений по этому вопросу. Также в Брюсселе осудили вояж Орбана. В целом европейцы и американцы не планируют предлагать Москве ничего, за исключением прекращения огня по линии боевого соприкосновения.

По мнению эксперта, сам венгерский лидер возлагает надежды на Дональда Трампа в данном вопросе. Однако нарративы его мирного плана в целом неприемлемы для России. Нельзя исключать, что при определенной ситуации будет наблюдаться какое-либо движение в сторону российских позиций, что может привести в итоге к тому, что стороны нащупают базу для начала переговоров.