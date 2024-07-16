Эксперт Брутер считает, что у Орбана есть надежда на то, что его мирным планом по Украине займется Трамп
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Мирный план венгерского премьер-министра Виктора Орбана по урегулированию украинского конфликта лежит на столе у всех лидеров Евросоюза. По словам эксперта Владимира Брутера, от стран Евросоюза не следует ожидать положительной реакции на данный план. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он добавил, что не вызывает удивления, что никаких конкретных итогов это не может принести, потому что лидеры европейских государств не принимают никаких решений по этому вопросу. Также в Брюсселе осудили вояж Орбана. В целом европейцы и американцы не планируют предлагать Москве ничего, за исключением прекращения огня по линии боевого соприкосновения.
По мнению эксперта, сам венгерский лидер возлагает надежды на Дональда Трампа в данном вопросе. Однако нарративы его мирного плана в целом неприемлемы для России. Нельзя исключать, что при определенной ситуации будет наблюдаться какое-либо движение в сторону российских позиций, что может привести в итоге к тому, что стороны нащупают базу для начала переговоров.