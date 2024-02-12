Эксперт Брутер спрогнозировал отношения Москвы и Хельсинки при Стуббе

По словам политолога Владимира Брутера, избранный финский лидер Александр Стубб, который выступает за расширение военной помощи Киеву, не планирует выстраивать нормальные добрососедские отношения с Россией. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что Москва предлагает Хельсинки диалог, а те в ответ предлагают победить Москву.

По мнению эксперта, не стоит рассчитывать на изменение антироссийских взглядов Стубба.