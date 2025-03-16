Эксперт Бужинский: Украина может не рассчитывать не помощь Европы

Если перемирие на Украине не станет основанием для прочного мира, то ей не стоит надеяться на помощь Европы, заявил в интервью изданию «Аргументы и факты» вице-президент Российского совета по международным делам, генерал-лейтенант Евгений Бужинский.

Дело в том, пояснил эксперт, что европейским военно-промышленным предприятиям понадобится не менее десяти лет, чтобы наладить производство военной продукции.

Кроме того, там все производство вооружений находится в частных руках, а частному предприятию нужны инвестиции и долгосрочные контракты, которые вряд ли кто-то будет заключать.

Ранее сообщалось о том, что Макрон заявил о планах отправки дополнительных истребителей Mirage на Украину.