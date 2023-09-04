Эксперт Быстрицкий: смена министра обороны Украины никак не отразится на военных действиях

Андрей Быстрицкий, глава совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай», высказал свое мнение по этому поводу. Он считает, что замена Резникова на Умерова никак не повлияет на ведение боевых действий со стороны ВСУ. Его точку зрения привело ТАСС.

«Одна фигура, даже фигура министра, сразу ничего не изменит», - указал он.

Для того, чтобы изменить хоть что-то в военной машине, надо коренным образом реформировать ее. В то же время данная рокировка глав ведомства больше выглядит как политический жест, некое высказывание в сторону Запада. Поставки из-за рубежа на Украину также не прекратятся, они сохранят прежний объем.