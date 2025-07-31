В эфире радио Sputnik общественный деятель Дмитрий Василец заявил , что планы альянса по вооружению населения Латвии, Литвы и Эстонии могут обернуться неожиданными последствиями. По его мнению, жители региона испытывают скрытое недовольство политикой властей, и массовая раздача оружия способна дестабилизировать ситуацию.

Эксперт отметил, что официальные власти Прибалтики активно поддерживают курс НАТО, однако реальные настроения среди граждан могут быть иными.

Василец подчеркнул, что, если местное население получит оружие, это создаст дополнительные риски для самих же властей.

Подобные меры, по его словам, способны спровоцировать внутренние конфликты, а не усилить обороноспособность. Вместо консолидации общества альянс может получить обратный эффект — рост социальной напряженности.

Итогом такой политики может стать не укрепление безопасности, а дестабилизация региона. Вопрос теперь в том, учтет ли НАТО эти риски или продолжит курс на тотальную милитаризацию Прибалтики.

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