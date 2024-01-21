Эксперт Данилов: во Франции активизируют госструктуры для отправки наемников в украинскую армию

По словам директора центра прикладного анализа международных трансформаций РУДН Виталия Данилова, французские госструктуры активизировались не только ради того, чтобы оказать поддержку Киеву в плане финансов и вооружения, но и отправить туда наемников. Об этом сообщают « Известия ».

Он добавил, что наличие иностранных наемников в украинских войсках Париж совсем не отвергает, тем не менее заявляет, что это граждане Франции, находящиеся якобы на дне общества, а власти не имеют к этому отношения.

По мнению эксперта, по факту это французские военные, причем широкого профиля.

Он отметил, что военные Франции принимали активное участие в боевых действиях на донецком направлении.