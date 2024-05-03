Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что киевский режим не скрывает намерений продолжать террористическую деятельность, Москва примет меры с учетом этого обстоятельства. По словам руководителя Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрия Егорченкова, Незалежная и ее западные кураторы занимаются медиатерроризмом. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что аналогичные угрозы не являются новостью, поскольку если бы Киев вместе с союзниками смогли их осуществить, они бы это уже сделали. Идиотия киевского режима закладывалась изначально в план и в рабочую документацию.

По мнению эксперта, пока украинские войска на поле боя терпят поражение за поражением, власти киевского режима и их западные кураторы создают в Интернете иллюзии виртуальных успехов в виде постмодернистского медиатерроризма.