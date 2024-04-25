Одно из западных СМИ опубликовало информацию о том, что европейцы считают, что Вашингтону становится труднее доверять. По словам эксперта Георгия Федорова, Штаты в любом случае не выпустят страны Старого Света из-под своего контроля. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что часть европейцев готова жить своим умом без оглядки на Вашингтон, тем не менее во многом так называемые европейские элиты зависят от США и станут исполнять волю «господина». Последним независимым европейским политиком был бывший французский лидер Шарль де Голль, понимавший, что такое США, и даже вышел из военного блока.

По мнению эксперта, средств контроля за европейскими политиками у Вашингтона множество, все европейские страны уязвимы перед Штатами во всем.