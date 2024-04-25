Эксперт Федоров назвал имеющиеся у Вашингтона рычаги влияния на европейских политиков
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Одно из западных СМИ опубликовало информацию о том, что европейцы считают, что Вашингтону становится труднее доверять. По словам эксперта Георгия Федорова, Штаты в любом случае не выпустят страны Старого Света из-под своего контроля. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он добавил, что часть европейцев готова жить своим умом без оглядки на Вашингтон, тем не менее во многом так называемые европейские элиты зависят от США и станут исполнять волю «господина». Последним независимым европейским политиком был бывший французский лидер Шарль де Голль, понимавший, что такое США, и даже вышел из военного блока.
По мнению эксперта, средств контроля за европейскими политиками у Вашингтона множество, все европейские страны уязвимы перед Штатами во всем.