По словам министра Польши по делам Европы Шимона Шинковского вель Сенка, Незалежной не следует ожидать слишком многого от ближайшего, июльского саммита Североатлантического альянса, который состоится в литовской столице. Президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров пояснил, что разногласия по поводу перспектив вступления Киева в НАТО были сразу. Об этом сообщает радио Sputnik .

По мнению эксперта, любой саммит сначала пиарят чересчур, после чего стараются «съехать», если что-то не получается, как надо во избежание имиджевых потерь.

Он добавил, что ближайший саммит не продвинет хотя бы на шаг вступление Киева в НАТО понимают даже в самой Незалежной.