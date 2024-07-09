Эксперт Федоров считает, что победа «Нового народного фронта» может свидетельствовать об окончании помощи Киеву

Коалиция левых партий «Новый народный фронт» во главе с Жаном-Люком Меланшоном одержала победу на парламентских выборах во Франции. Эксперт по Франции Сергей Федоров рассказал, что будет дальше с Пятой республикой и как это скажется на российско-французских отношениях. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

По его словам, это событие в каком-то смысле является историческим, поскольку подобная ситуация и расклад политических сил во Франции случилась впервые. Кроме того, задумка Макрона заполучить устойчивое и абсолютное большинство для наличия соответствующей поддержки кабмина и устойчивой работы парламента провалилась.

Эксперт пояснил, что ни одна коалиция не получила абсолютного большинства для формирования правительства. С одной стороны, это является поражением, поскольку количество кресел депутатов от Национального объединения существенно возросло до 140 человек, а с другой – это и сильный удар по самолюбию, по престижу партии.

По его мнению, ситуация окажется еще более неустойчивой, чем раньше. Так, перед Макроном стоит трудная задача — сформировать какую-либо коалицию, которая могла бы выгнать премьера из кресла. Однако послаблений в отношениях с нашей страной ждать не придется, антироссийская риторика останется прежней, помощь Украине будет продолжаться и обвинение Москвы в агрессии.