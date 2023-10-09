Эксперт Гусев не сомневается, что США станут воевать на нескольких фронтах

Сенатор Алексей Пушков считает, что приоритетность Киева в западной политике уменьшитсяиз-за эскалации израильско-палестинского конфликта. Политолог Александр Гусев выразил свою точку зрения относительно данного вопроса. Об этом сообщает радио Sputnik .

По его словам, Вашингтон станет работать на оба фронта, в противном случае мир поймет, что США не выносит бремени «глобального лидерства».

Эксперт подчеркнул, что при этом приоритетность Киева явно снизится, поскольку конфликт на Ближнем Востоке довольно серьезный.

По его мнению, Вашингтон станет стараться сохранять свое влияние, так как это приносит ему выгоду. В связи с этим не исключено, что американцы станут вести войну на обоих фронтах.