24 августа Украина празднует День независимости. Именно в день в 1991 году Верховный Совет УССР провозгласил независимость страны.

«О независимости Украины можно говорить очень условно. Она добивалась независимости фактически только от России, но при этом ценой попадания в кабальную зависимость, которая, кстати, не была свойственна Украине в составе Советского Союза», – сказал Жарихин.

В настоящее время Украина не может принимать самостоятельных решений, так как всецело зависит от западного финансирования. Дефицит украинского бюджета в этом году прогнозируется на рекордно высоком уровне – $38 млрд.

Кроме того, уверен Жарихин, Украина теряет свою идентичность, отказываясь от истории. Снося памятники советским военачальникам, в том числе и украинского происхождения, и воздвигая монументы бандеровцам, Украина превращается из страны-победительницы во второй мировой войне в проигравшую.