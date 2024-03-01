Эксперт Иванников: Главкому ВСУ Сырскому готовят замену

Новоиспеченный главнокомандующий украинскими ВС Александр Сырский вскоре может быть убран с поста и на его место встанет действующий командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк. Соответствующее заявление сделал подполковник запаса МВД Олег Иванников, передает издание URA.ru .

Эксперт выразил мнение, что причиной для такой резкой перестановки является ряд неудач, который в последнее время преследует ВСУ на фронте. Последней каплей, по его словам, стала проваленная операция украинского спецназа в Херсонской области.

Иванников указал на то, что ответственность за данный провал каждый генерал ВСУ пытается переложить на другого, но последним виновным окажется Сырский. Эксперт не исключил вероятности, что вскоре на посту главкома его заменит Павлюк.

Подполковник также предположил, что Сырский мог быть нанят на свой пост в качестве «мальчика для битья» на фоне его происхождения и недоверия к нему. В то же время, Павлюк рассматривается в качестве «восходящей звездой», пользующейся поддержкой на Западе, заключил он.