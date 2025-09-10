Эксперт из ФРГ заявила о гражданской войне Запада, которая началась после избрания Трампа президентом

Избрание Дональда Трампа президентом Соединенных Штатов запустило гражданскую войну по всему Западу, поскольку политические силы раскололись. Такое заявление сделала Ульрика Геро, основатель и директор Европейской лаборатории демократии. Ее точку зрения привела «Лента.ру».

Эксперт утверждает, что сторонники и противники Трампа начали настоящую «трансатлантическую гражданскую войну» после того, как он пришел во власть. Правительства ряда стран и политических партий раскололись и враждуют друг с другом. Именно это, а не борьба США и Европы, стало реальной угрозой на Западе.

«Сейчас можно даже говорить о „правовой войне“: когда заканчиваются политические аргументы, атлантические элиты просто пытаются посадить оппонента в тюрьму», — указала Геро.

Она добавила, что не видит возможности реального открытого столкновения в обществе на Западе. По ее мнению, это малореально из-за миграционной составляющей. Значительная часть мигрантов не считают себя частью государств в Европе, несмотря на проживание в них.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Фридрих Мерц призвал Европу пересмотреть подход к отношениям с США, отказаться от ложной ностальгии и четко определить собственные интересы. Он подчеркнул, что Вашингтон уже пересмотрел свои внешнеполитические приоритеты, и теперь то же самое должна сделать Европа — без иллюзий и сентиментальности.