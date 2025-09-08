Канцлер ФРГ Мерц призвал Европу пересмотреть отношения с США без иллюзий

Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал Европу пересмотреть подход к отношениям с США, отказаться от ложной ностальгии и четко определить собственные интересы. Об этом сообщает ТАСС.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европейскому союзу необходимо кардинально пересмотреть формат взаимодействия с Соединенными Штатами. Выступая на конференции послов ФРГ в Берлине, он подчеркнул, что Вашингтон уже пересмотрел свои внешнеполитические приоритеты, и теперь то же самое должна сделать Европа — без иллюзий и сентиментальности.

Мерц назвал США важнейшим партнером Германии, но констатировал, что это партнерство больше не будет чем-то само собой разумеющимся. Его прочность теперь будет напрямую зависеть от единства и мощи самого Евросоюза. Канцлер также призвал активнее искать новых союзников по всему миру и укреплять уже существующие связи. Это, по его мнению, позволит Европе занять более уверенную и независимую позицию на международной арене.

Ранее сообщалось о том, что экс-депутат Германии Петерсен заявила, что Мерц выбрал позицию точки невозврата.