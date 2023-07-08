Эксперт из Росэнергоатома прокомментировал запрос МАГАТЭ на дополнительный допуск на Запорожской АЭС

Советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа дал комментарий касаемо поступившего запроса от МАГАТЭ на доп. доступ к Запорожской АЭС. Он заявил, что обработка запроса потребует времени. Слова эксперта передает ТАСС .

Недавно от МАГАТЭ поступил запрос на доступ к крышам нескольких реакторов и в турбинный зал станции. Карчаа заявил, что в отличие от Киева, РФ всегда открыта в вопросе доступа для экспертов из Миссии.

Эксперт подчеркнул, что двойные стандарты РФ не исповедует, но на рассмотрение запроса потребуется время, потому что российская сторона ответственна за безопасность инспекторов, которые прибудут от МАГАТЭ.

Он объяснил, что вопрос безопасности стоит остро из-за действий ВСУ и угроз применить артиллерию и БПЛА для ударов по ядерной станции.

Ранее Карчаа сообщал, что лидеры стран ЕС проконсультировались с Зеленским по ситуации на станции.