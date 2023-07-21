Эксперт из США назвал способ для Украины избежать уничтожения

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор назвал способ для Украины избежать тотального уничтожения. Об этом он рассказал в видео на своем YouTube-канале .

Он заявил, что единственный способ спасения для Украины – проведение переговоров. Как считает Макгрегор, если Киев будет слишком долго отказываться от них, ему грозит значительная потеря территорий. Эксперт также заявил, что РФ ни в коем случае не откажется от территорий, за которые сражалась. Он считает, что Украине стоит согласиться на нейтральном статусе, прекращении помощи от Запада и высылке персонала НАТО для заключения договора с РФ.

Макгрегор считает, что если Киев согласится на переговоры сегодня, то у Украины останется «хоть что-то». В случае же бездействия, страна будет постепенно уменьшаться до момента, когда от нее уже ничего не останется, заключает эксперт.

Недавно Макгрегор заявил, что Запад пытается овладеть ресурсами РФ. По его словам, Запад давно запустил в ЕС план по уничтожению идентичности народов, который они хотят воплотить в России.