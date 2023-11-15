Эксперт из США предупредил Украину об опасности уничтожения из-за глупости Байдена

Политика
© Стрингер/РИА Новости

Фото: [© Стрингер/РИА Новости]

Украинской нации грозит истребление, причем все это происходит благодаря ошибочному решению американского лидера развязать конфликт с Россией.

Дуглас Макгрегор, бывший советник министерства обороны Соединенных Штатов, назвал начало войны между Украиной и РФ крайне неудачным поступком Киева. Это произошло благодаря тому, что так решил американский президент.

«Эта война проиграна, украинская нация уничтожается», - подчеркнул Макгрегор.

Он изложил свое мнение в одной из социальных сетей. ВСУ потеряли уже сотни тысяч своих солдат, причем потери могут стать еще значительно больше. Именно поэтому решение Байдена о начале боевых действий является самым глупым его поступком.

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