Эксперт из США предупредил Украину об опасности уничтожения из-за глупости Байдена
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Украинской нации грозит истребление, причем все это происходит благодаря ошибочному решению американского лидера развязать конфликт с Россией.
Дуглас Макгрегор, бывший советник министерства обороны Соединенных Штатов, назвал начало войны между Украиной и РФ крайне неудачным поступком Киева. Это произошло благодаря тому, что так решил американский президент.
«Эта война проиграна, украинская нация уничтожается», - подчеркнул Макгрегор.
Он изложил свое мнение в одной из социальных сетей. ВСУ потеряли уже сотни тысяч своих солдат, причем потери могут стать еще значительно больше. Именно поэтому решение Байдена о начале боевых действий является самым глупым его поступком.