В США рассказали о дефиците ракетных комплексов ATACMS в американской армии

Украина пока не нуждается в ракетных комплексах ATACMS, заявил экс-замминистра обороны США по политическим вопросам Колин Каль. Слова эксперта передает издание ТАСС .

Во время выступления на форуме по безопасности, Каль заявил, что при поставке вооружения Украине, США руководствуется не только запросами Киева, но и своими потребностями. Он напомнил, что США больше не занимается производством этих комплексов.

Каль сообщил, что ATACMS являются ценным товаром, и будут нужны Штатам при возникновении «непредвиденной ситуации» где-либо в мире. Он заявил, что в американской армии и так наблюдается дефицит комплексов, что влияет на боевую готовность. Каль указал на то, что Киеву уже есть чем наносить удары на большие расстояния.

Недавно президент США Джо Байден заявил, что все еще занимается изучением вероятности поставок Киеву баллистических ракет ATACMS.