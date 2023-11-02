Он напомнил, что ранее лидера Украины все ценили. Он был героем в глазах своих союзников. Теперь все сильно изменилось.

«Над ним глумятся, он стал объектом презрения. С ним покончено», - указал Макгрегор в своем интервью, которое дал политологу Гленну Дизену.

Это интервью вышло на одном из сетевых каналов. Теперь Владимиру Зеленскому осталось только сбежать из своей страны. Эксперт предположил, что бегство состоится на одну из многочисленных вилл, которые принадлежат главе украинского государства за границей. Ничего другого ему не остается, поскольку он окончательно стал посмешищем в глаза тех, кто ранее его поддерживал.