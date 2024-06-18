Эксперт Ким назвал способы поддержки Северной Кореей России в спецоперации

Глава государства Владимир Путин в ближайшие дни посетит Северную Корею. В преддверии госвизита северокорейская газета «Нодон синмун» опубликовала статью российского лидера, где говорится о перспективах партнерства между двумя странами. По словам научного сотрудника Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Евгения Кима, визит президента РФ в северокорейскую столицу следует рассматривать не только с точки зрения развития двусторонних экономических связей. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он отметил, что Россия является влиятельным государством, которое в плане военной мощи является лидером, а по политическому влиянию – на втором месте в мире. В связи с этим действия Москвы нужно рассматривать не только с точки зрения экономических интересов, а также и с точки зрения влияния, оказываемое ею на весь мир. Северная Корея – единственная страна, которая заявила, что в спецоперации находится в одном окопе с Россией. Даже наши ближайшие союзники по ОДКБ этого не заявляли. Поэтому это является серьезной политической поддержкой.

По мнению эксперта, экономическое сотрудничество с КНДР также может оказаться довольно перспективным. Так, это государство богато запасами полезных ископаемых, которые могут быть полезны и для развития дальневосточного региона, и в целом для развития нашей страны. Кроме того, Россия может привлечь из Северной Кореи достаточно большое количество строителей. Северокорейская трудовая миграция для нас могла бы быть весьма благоприятной.