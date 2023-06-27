Эксперт Клепацкий рассказал о попытках вербовки российских дипломатов
Фото: [©Наталия Селиверстова/РИА Новости]
В российском представительстве в ООН сообщили о навязчивых попытках спецслужб США вербовать дипломатов РФ. Почетный профессор Дипломатической академии МИД РФ Лев Клепацкий дал оценку данной ситуации. Об этом сообщает радио Sputnik.
По его словам, сотрудники представительств РФ за границей должны быть готовы к подобным «подходам» зарубежных спецслужб.
Дипломат пояснил, что подобные случаи имели место и в 90-х годах прошлого века, однако в то время была договоренность, что эту практику не станут повторять.
Клепацкий подчеркнул, что попытки вербовки дипломатов РФ американскими спецслужбами продолжатся, поскольку Вашингтон уже давно не считается с международным правом.