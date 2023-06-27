Эксперт Клепацкий рассказал о попытках вербовки российских дипломатов

В российском представительстве в ООН сообщили о навязчивых попытках спецслужб США вербовать дипломатов РФ. Почетный профессор Дипломатической академии МИД РФ Лев Клепацкий дал оценку данной ситуации. Об этом сообщает радио Sputnik .

По его словам, сотрудники представительств РФ за границей должны быть готовы к подобным «подходам» зарубежных спецслужб.

Дипломат пояснил, что подобные случаи имели место и в 90-х годах прошлого века, однако в то время была договоренность, что эту практику не станут повторять.

Клепацкий подчеркнул, что попытки вербовки дипломатов РФ американскими спецслужбами продолжатся, поскольку Вашингтон уже давно не считается с международным правом.